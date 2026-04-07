Ex Lazio | Durmisi premiato dal Real Betis: il motivo - FOTO

07.04.2026 18:15 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Ex Lazio | Durmisi premiato dal Real Betis: il motivo - FOTO
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© foto di Federico Gaetano

Nel fine settimana Riza Durmisi è stato premiato dal Real Betis, nel suo trascorso nel club andaluso ha lasciato il segno col suo stile di gioco e con la sua energia conquistando anche l'affetto dei tifosi. 54 le presenze collezionate in cui ha realizzato 3 gol e 8 assist prima di essere ceduto alla Lazio nel 2018. L'esperienza in bianconceleste non ha avuto successo, il terzino non è riuscito a imporsi nella Capitale. Da allora, la sua carriera ha visto una lunga serie di trasferimenti che si è conclusa all'Amazonas nella Serie B brasiliana con la retrocessione. Nonostante la sua carriera sia proseguita lontano da Siviglia, il Betis ha voluto comunque omaggiarlo dal momento che lo considera parte della storia del club.

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