Milan, il ritardo è un vizio: ennesima multa per il club
All'indomani della conclusione del trentunesimo turno di Serie A, il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni sulle gare disputate. Il Milan, sceso in campo contro il Napoli nel lunedì di Pasquetta, dovrà pagare una multa pari a 25.000 euro "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di due minuti dell'inizio della gara e di tre minuti nel corso del secondo tempo; recidiva reiterata continuata".
Un vizio, quello del ritardo, che i rossoneri hanno pagato a caro prezzo già in altre occasioni ma che sembrano non essere intenzionati e eliminare. Il club, considerando la stagione in corso, ha già pagato diverse multe per questo motivo e la cifra complessiva ha raggiunto i 132.000 euro.
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