Napoli, Conte: “Io ct dell’Italia? Giusto che il mio nome sia in lista”

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Dopo la vittoria contro il Milan, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato della partita del Maradona e della situazione della Nazionale italiana. Nelle ultime settimane il suo nome è finto nella lista dei possibili candidati per sostituire Gattuso come ct sulla panchina azzurra. Di seguito le sue parole.

“La Nazionale? Non dimentichiamo che l'anno scorso, negli ultimi tre mesi, si parlava di me che sarei andato via da Napoli per andare alla Juve, no? I media devono scrivere: è giusto che il mio nome faccia parte di quella lista. Se fossi il presidente della Federazione, mi prenderei in considerazione insieme ad altri: per tanti motivi Conte lo metterei. Ci sono già stato in Nazionale e conosco l'ambiente. Mi lusinga perché rappresentare il proprio Paese è qualcosa di bello”.

“Sapete benissimo che ho un altro anno di contratto e che a fine anno mi incontrerò con il presidente. Mi dispiace che, se avessimo raggiunto la qualificazione ai Mondiali magari ai rigori, si sarebbe parlato di grande impresa e grande calcio. Purtroppo contano i risultati, ma dopo tre Mondiali bisogna fare qualcosa di serio. Quando sono stato ct si è parlato tanto, ma ho trovato poco aiuto anche da parte delle squadre. Ora è tutto un disastro, ma anche nei disastri c'è qualcosa da salvare”.

“Dobbiamo capire che, se le cose non vanno, non vanno sia se ti qualifichi sia se non ti qualifichi. Se ci fossimo qualificati, ci sarebbero stati toni trionfalistici per tutti. Non è così. Abbiamo giocato a grandissimo livello e qualcosa verrà fatto. Tutti abbiamo a cuore la Nazionale e qualcosa dovrà essere fatto”.