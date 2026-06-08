Atalanta, Scamacca: "Sapevo che sarei arrivato in Serie A". E cita la Lazio

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Gianluca Scamacca, attualmente in forza all'Atalanta, si è raccontato ai microfoni di Radio Serie A. L'attaccante è partito dagli inizi, quando era solo un bambino che coltivava il sogno di giocare tra i grandi: "Sin da quando ero bambino sapevo che un giorno sarei arrivato a giocare con i grandi in Serie A, l'ho sempre saputo dentro di me".

Poi, proseguendo ha ripercorso le prime tappe della sua carriera: "Nel mio quartiere guardavo da piccolo le partite della Roma, e giocavo in strada con i ragazzi della mia età. Poi sono passato al Fidene, Cisco Roma, Lazio e Roma. Il calcio è passione, vita e anima: passa dall’astratto al concreto".

Infine, sull'obiettivo personale, il nerazzurro ha detto: "Il mio sogno è vincere un campionato con una squadra che mi ha accolto e cresciuto fin da quando ero piccolo. Per me il punto d'arrivo è sempre qualcosa che non è ancora stato raggiunto: un obiettivo da inseguire e superare, cercando ogni volta di fare sempre di più".

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