Lazio, Cardone: "Gimenez è l'attaccante ideale per Gattuso, ma i costi..."

08.06.2026 15:30 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Lazio, Cardone: "Gimenez è l'attaccante ideale per Gattuso, ma i costi..."
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Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone si è espresso sul mercato della Lazio, commentando l'accostamento di Gimenez ai biancocelesti e la situazione di Mario Gila. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il mercato della Lazio dovrebbe essere a saldo zero, filtra questo ma la notizia ufficiale arriverà entro fine mese. Ad oggi è molto probabile che il club non potrà muoversi liberamente. La situazione non è facile, Gattuso ne è a conoscenza.

"La novità in entrata riguarda il gradimento per Gimenez del Milan, sarebbe l’attaccante ideale per Gattuso ma i costi sono comunque alti. Ma è chiaro che prima dobbiamo parlare delle cessioni per essere credibili".

"A Napoli c’è un grande estimatore di Gila che è Allegri, al momento al Milan c’è confusione, non c’è chi fa mercato poi vedremo se chi arriverà metterà gli occhi sullo spagnolo”.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.