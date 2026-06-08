Lazio, Cardone: "Gimenez è l'attaccante ideale per Gattuso, ma i costi..."
Ospite ai microfoni di Radiosei, Giulio Cardone si è espresso sul mercato della Lazio, commentando l'accostamento di Gimenez ai biancocelesti e la situazione di Mario Gila. Di seguito le sue dichiarazioni:
“Il mercato della Lazio dovrebbe essere a saldo zero, filtra questo ma la notizia ufficiale arriverà entro fine mese. Ad oggi è molto probabile che il club non potrà muoversi liberamente. La situazione non è facile, Gattuso ne è a conoscenza.
"La novità in entrata riguarda il gradimento per Gimenez del Milan, sarebbe l’attaccante ideale per Gattuso ma i costi sono comunque alti. Ma è chiaro che prima dobbiamo parlare delle cessioni per essere credibili".
"A Napoli c’è un grande estimatore di Gila che è Allegri, al momento al Milan c’è confusione, non c’è chi fa mercato poi vedremo se chi arriverà metterà gli occhi sullo spagnolo”.