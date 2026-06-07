Lazio, tifosi compatti: l'invito della Nord accolto da tutto il popolo. E sui social...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Alessandro Pizzuti

Quella che fino a pochi mesi fa veniva derubricata a protesta di pochi è ormai diventata un movimento collettivo. Come racconta il Corriere dello Sport, l'invito dei gruppi organizzati a disertare l'Olimpico sta trovando un'adesione larghissima nel popolo della Lazio, in vista di una stagione che si annuncia di pura contestazione.

PLEBISCITO SOCIAL - Stando agli umori dell'ambiente e alle indagini sui social, la proposta lanciata venerdì, niente abbonamenti in estate e spalti vuoti nelle gare casalinghe, sarà accolta da una fetta amplissima di tifosi. Sotto il post della Curva Nord quasi duemila commenti, quasi tutti dello stesso tenore: «Se i laziali sono uniti, non saranno mai sconfitti», «Sarà il nostro estremo atto d'amore», con l'invito a restare compatti in nome di «un grande sacrificio». Apprezzamenti arrivati persino da tifoserie rivali: «Che mentalità i laziali, chapeau!».

LA RABBIA - Le critiche si sono riversate pesantemente anche sul profilo ufficiale della Lazio, dove venerdì è stato pubblicato il calendario della Serie A 2026-2027: «Siete pronti a cinque mesi di stadio vuoto?». Tra commenti esasperati e ironici, spiccano le frecciate a Lotito, come quella sulla proposta di «giocare a Pechino, così è più facile per gli altri tifosi», riferimento alle sue dichiarazioni sui tanti laziali presenti in Cina. C'è chi invoca il boicottaggio persino sui social e chi rilancia: «Il prossimo campionato lo seguite solo voi». In mezzo, una domanda semplice e ficcante, rivolta direttamente al presidente: «Lotito, hai visto che hai combinato?».