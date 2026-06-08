Lazio, Gualtieri sul Flaminio: "Avviata la conferenza dei servizi. Sui tempi..."
08.06.2026 13:45 di Christian Gugliotta
Intervistato ai microfoni di Adnkronos, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato dell'avvio della conferenza dei servizi preliminare relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio presentato dalla Lazio. Queste le sue parole:
"E' iniziata la conferenza dei servizi preliminare che è la condizione preliminare per poi partire con l'iter che abbiamo seguito anche per lo stadio della Roma. Ci sono le possibilità concrete ecco di avere i tempi non troppo lunghi due stadi di grande qualità, due impianti al servizio della città dello sport e anche naturalmente tra le nostre squadre".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.