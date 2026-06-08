UFFICIALE - Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina: l'annuncio
08.06.2026 16:15 di Christian Gugliotta
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© foto di Federico De Luca 2026
È ufficiale: Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Reduce da una stagione positiva con il Sassuolo, conclusa all'undicesimo posto, l'ex difensore Campione del Mondo è pronto a iniziare una nuova avventura sulla panchina del club viola, che si è separato da Paolo Vanoli al termine di un'annata complicata. Di seguito il comunicato ufficiale : "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.