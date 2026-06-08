Lazio, Cucchi sta con i tifosi: "Quella passione va rispettata. La protesta..."
La protesta dei tifosi della Lazio prosegue, anche la prossima stagione l'Olimpico sarà semi vuoto. Il tifo organizzato ha palesato le proprie intenzioni in vista del prossimo anno, ora starà alla società capire come muoversi. L'argomento resta delicato e un tema caldissimo in casa biancoceleste su cui, tramite un post su X, si è espresso anche Riccardo Cucchi.
Il giornalista e tifoso della Lazio ha scritto: "La protesta dei tifosi della Lazio contro Lotito segna un passaggio epocale: se i tifosi vengono trattati da "clienti" reagiscono da clienti e non comprano più. L' industria del calcio vive sulla passione, fa soldi sulla passione. Quella passione va rispettata".
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