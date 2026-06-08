Calciomercato Lazio | Vergara, c'è concorrenza: spunta l'interesse del Como
RASSEGNA STAMPA - Aumentano le squadre interessate ad Antonio Vergara. Nelle ultime settimane l'attaccante del Napoli era stato accostato alla Lazio: ora su di lui è piombato il Como. Come riportato da Il Mattino, il club lariano l'avrebbe individuato come sostituto di Nico Paz nel caso in cui dovesse tornare al Real Madrid.
La società azzurra non considera incedibile il classe 2003, ma anzi chiede 30 milioni per cui è anche pronto a trattare. Molto passerà dal pensiero del nuovo allenatore Allegri, che lo valuterà prima dell'inizio della stagione. Ma ci sono già stati i primi contatti con l'agente Mario Giuffredi che ha aperto le porte al trasferimento. In questa situazione, la Lazio di Gattuso resta sullo sfondo: con il Napoli sembra esserci in ballo solo il futuro di Mario Gila.