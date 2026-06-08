Calciomercato Lazio | Noslin può partire: il club ascolterà eventuali offerte
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Tijjani Noslin è stato il migliore dell'attacco della Lazio con le 5 reti siglate in stagione. L'olandese è un calciatore versatile, che Gattuso vede però più come esterno offensivo, comunque utile nel suo 4-2-3-1.
L'estate scorsa è stato vicino al PSV, poi nei mesi si sono aggiunte anche Monaco, Bologna e Ajax tra le pretendenti. Nonostante la buona stagione, TJ non è considerato incedibile. Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Lazio è pronta ad ascoltare offerte per il classe '99.
Una sua cessione garantirebbe un introito importante e consentirebbe alla Lazio di poter spingere su nuovi innesti nel reparto offensivo. Per il momento ancora non sono state recapitate offerte a Formello, ma è una situazione che va monitorata.