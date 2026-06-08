Euro 2032, parla Gravina: "La candidatura è una mia intuizione"
08.06.2026 14:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Radio Rai 1 l’ex presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato degli stadi italiani in occasione di Euro 2032.
“Riuscire a presentare una lista di stadi idonei entro la scadenza di ottobre sarà un successo solo del mondo del calcio e che condivideremo con i club che hanno deciso di investire e con i Comuni hanno creduto in questo progetto”.
“La candidatura ad Euro 2032 è stata una mia intuizione, la co-assegnazione con la Turchia è stata un successo di questa federazione”.
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