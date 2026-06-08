Calciomercato Lazio | Occhi in Svezia per l'attacco: interesse per Bjerkebo
08.06.2026 13:15 di Christian Gugliotta
La Lazio guarda in Svezia per l'attacco. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, i biancocelesti starebbero seguendo con interesse Isak Bjerkebo, classe 2003 di proprietà del Sirius. Autore di nove gol in dieci presenze in campionato, l'esterno sinistro sta brillando in patria, tanto da attirare le attenzioni di diversi club di Serie A. Oltre alla Lazio, infatti, sulle tracce del ragazzo ci sarebbero anche Parma e Fiorentina.
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.