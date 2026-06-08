NEWS | Roma, papà furbetto della ztl: copre la targa con il passeggino - VD
08.06.2026 13:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
1000 modi per eludere la ZTL. Negli anni ce ne sono stati diversi a Roma: da chi entra con il cofano aperto a chi altera lettere e numeri con il nastro adesivo, fino a chi decide di utilizzare il passeggino per coprire interamente la targa. La bravata di un papà, in prossimità del varco di via Urbana, all’angolo con via Agostino Depretis... <<< ZTL >>>
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