Lazio, soldi in arrivo? Muriqi a un passo dal Fenerbahce: la situazione
08.06.2026 11:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Ci siamo per Muriqi al Fenerbahce. Il via libera sarebbe arrivato dalle ultime elezioni per il presidente del club: ha vinto Aziz Yildirim, che aveva promesso ai tifosi proprio l'arrivo del centravanti kosovaro dal Maiorca. Ora l'affare potrebbe concludersi positivamente per la società turca, il che farebbe felice anche la Lazio. Al momento della cessione dell'attaccante, infatti, i biancocelesti si erano riservati il 45% sulla sua futura rivendita. Come riportato da COPE in Spagna, la cifra finale dell'affare dovrebbe attestarsi intorno ai 15,5 milioni di euro. Muriqi, invece, firmerà un contratto fino al 2029.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.