Calciomercato Lazio | Er Faina: "Romagnoli attende. Su Gimenez so che..."

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CALCIOMERCATO LAZIO - Damiano Er Faina è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulle ultime notizie di mercato in casa biancoceleste. Nel corso del suo intervento ha spiegato la situazione intorno alla trattativa con l'Al-Sadd per Alessio Romagnoli e la situazione intorno al sogno Santi Gimenez.

ROMAGNOLI - "Tra Romagnoli e l'Al-Sadd c'è una parola data, l'accordo è praticamente fatto. Lui è in vacanza e sta aspettando l'evolversi della situazione. Lui resterebbe fino alla fine della carriera alla Lazio, evidentemente qualcun altro non vuole. Romagnoli va via perché non ce la fa più a stare in una società gestita così".

GIMENEZ - "Da quello che so io non ci sono trattative con Gimenez e la Lazio non ha avuto contatti con Rafaela Pimenta. Lui guadagna 3 milioni di euro l'anno e il valore del cartellino non credo sarà superiore ai 20 milioni di euro, si potrebbe anche percorrere la strada del prestito. Gimenez non è un giocatore da Champions League, per quello che abbiamo visto tra Nazionale e Feyenoord non vale 50 milioni. Sarebbe un ottimo rinforzo per la Lazio di oggi".