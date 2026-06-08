Calciomercato Lazio | Sondaggio del Torino per Cancellieri: le ultime
08.06.2026 12:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Cancellieri in uscita. È lui l'indiziato a partire, sicuramente più di Isaksen (ha la pubalgia, a breve deciderà se operarsi). Il classe 2002 ha il contratto in scadenza nel 2027 e il suo futuro sembra essere lontano da Formello. Al momento, infatti, non sembrano esserci spiragli per il rinnovo.
Per questo diverse squadre si sono interessate alla sua situazione. Oltre a Fiorentina e Parma, ci sarebbe stato un sondaggio anche da parte del Torino. A riportarlo è l'edizione odierna di Tuttosport: la società granata avrebbe già avviato i primi contatti con gli agenti del calciatore, rubricati come positivi da entrambe le parti.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.