Lazio, Rambaudi: "La guerra non fa bene a nessuno! Lotito è assurdo..."
Intervenuto in collegamento a Radiosei, l'ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio, soprattutto per quanto riguarda la contestazione del tifo organizzato contro il presidente Lotito. Di seguito le sue parole.
"La scelta del tifo organizzato? Il presidente deve capire che questa ‘guerra’ non fa bene a nessuno. Non riesco a comprendere questo muro contro muro di Lotito, è una cosa assurda. Sapevamo già tutto, non credo che ci sia da stupirsi. Anche Gattuso è arrivato consapevole della situazione. Giocare col pubblico può aiutare, dare entusiasmo. Non comprendo perché non si lavori per trovare una soluzione, perché non c’è la volontà di fare un passo in avanti".
"Questo clima quanto incide in un calciatore che deve arrivare? Se ho la possibilità di scelta, non scelgo questa situazione. Ecco, l’obiettivo dell’allenatore e della squadra deve essere quello di far cambiare idea, di portare gente”.