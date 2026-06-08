Italia Under 17, Malagò: "La strada per tornare grandi passa da qui"

08.06.2026 15:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Italia Under 17, Malagò: "La strada per tornare grandi passa da qui"
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Italia Under 17 è sul tetto d'Europa. Gli azzurrini di Franceschini hanno trionfato all'Europeo di categoria, battendo il Belgio in finale ai rigori e bissando il successo del 2024. Sul suo profilo Instagram, anche Giovanni Malagò - ex vertice del CONI e candidato alla presidenza della FIGC - si è complimentato con la Nazionale per il traguardo raggiunto, esprimendo anche un breve pensiero sul futuro del calcio italiano.

Questo il suo messaggio: “Campioni d’Europa. La strada per tornare grandi passa da qui. Dai giovani, dalla programmazione, dalla fiducia nel futuro”.

Christian Gugliotta
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Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.