Calciomercato Lazio | Petrucci svela: "Gila ha parlato con Gattuso..."
Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Matteo Petrucci ha fatto il punto sul futuro di Gila e sulla ricerca di giovani sul mercato da parte della Lazio.
GILA - "C'è stato un colloquio tra Gila e Gattuso da cui il tecnico ha avuto buone sensazioni. A differenza di Romagnoli, lo spagnolo non ha escluso la possibilità di giocare un altro anno con la Lazio. Ha diverse offerte e un ingaggio relativamente basso. Gattuso vorrebbe poter contare su un Gila motivato. La Lazio lo valuta almeno 25 milioni di euro, se dovesse arrivare un'offerta di questo tipo il giocatore potrebbe partire".
UNDER - "La Lazio sta cercando degli Under 23 sul mercato, anche molto giovani alla Przyborek. I giovani esteri costano meno degli italiani, quindi l'alternativa per puntare sugli Under 23 potrebbe essere quella di investire sul proprio vivaio. Produrseli e non comprarli".