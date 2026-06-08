Danimarca, Eriksen come sta? Le parole del medico della nazionale

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Per fortuna solo un grande spavento. Christian Eriksen è di “buon umore” dopo il malore accusato nell’amichevole giocata dalla Danimarca contro l’Ucraina.

A confermare lo stato di salute del calciatore è proprio il medico della nazionale Morten Boesen: “Ho parlato con Christian stamattina e sta bene. È con la sua famiglia ed è di buon umore. Ci aspettiamo che venga dimesso presto e che possa tornare a casa”.

A quasi cinque anni dal malore nella partita d’esordio della Danimarca agli Europei contro la Finlandia quando il calciatore si è accasciato il suolo nella serata di ieri ma, fortunatamente, il suo defibrillatore, il dispositivo ICD, ha svolto il suo compito e ha ripristinato la regolarità del suo ritmo cardiaco.

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