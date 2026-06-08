Olanda, il ct Koeman rivela: "Mia moglie ha un cancro. Abbiamo scelto di.."

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L'Olanda è una delle big europee partecipanti ai Mondiali che si disputeranno tra Messico, USA e Canada. La competizione inizierà ufficialmente giovedì 11 con la sfida inaugurale tra Messico e Sudafrica.

A pochi giorni dal grande evento, in un'intervista alla vigilia dell'amichevole con l'Uzbekistan, il ct Koeman ha rivelato che la moglie sta combattendo una battaglia contro il cancro: "Lei non è con me, è a casa. Ogni mercoledì pomeriggio mia moglie si sottopone a una terapia e poi soffre di effetti collaterali per uno o due giorni. A volte la vita è difficile per lei, per me, per noi insieme. Speriamo che i trattamenti diano risultati positivi. Ma è dura".

"Se ne parla e si affronta la cosa insieme - ha proseguito il commissario tecnico - Purtroppo a distanza ora. Questa è la scelta che abbiamo fatto. In questo senso, il calcio offre anche una distrazione: è una valvola di sfogo. Quando e se raggiungeremo la finale della Coppa del Mondo potrebbe saltare un trattamento, se sarà consentito, e venire qui. Sarebbe un'emozione per entrambi".

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