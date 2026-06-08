Italia, Valentini: "Mancini ha sbagliato, ma se sarà il ct bisognerà dargli una chance"

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Roberto Mancini è sempre più vicino all'essere il nuovo ct della Nazionale, in pole rispetto a Conte per ricoprire il ruolo lasciato vuoto da Gattuso. L'argomento è un tema caldo della giornata e nel corso del suo intervento ai microfoni di TMW si è espresso Antonello Valentini.

Le parole dell'ex dirigente: "Non so chi sarà il ct scelto dal prossimo presidente federale, ma mi sento di spezzare una lancia in favore di Mancini. Ha sbagliato, lo sa benissimo, ma si è pentito e lo ha detto. Se sarà lui bisognerà dargli una chance e sono sicuro che risucirebbe a rilanciarsi. Ricordo comunque che l'abbandono fu a sua detta dovuto anche dalla sostituzione a sua insaputa degli staff tecnici delle giovanili".

Poi, sulle due uscite di Baldini, ha detto: "Credo che Baldini abbia fatto molto bene in queste due partite e che stia facendo benissimo con l'Under 21. Proprio per questo dev'essere considerato una grande risorsa per gli staff tecnici della Federeazione. Per me Baldini deve ancora maturare esperienze prima di poter guidare la Nazionale maggiore. Deve continuare a lavorare con i giovani, con i quali sta ottenendo grandi traguardi. Secondo me ha fatto benissimo a portare in queste gare i suoi ragazzi dell'Under-21, ricordandomi tanto il mio amico Azeglio Vicini. Questo metodo ci ha permesso di portarci avanti con il lavoro, mostrando in campo molti di quegli elementi che invece vengono tenuti in panchina dai club".

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