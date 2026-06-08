Italia, Mancini a un passo dalla panchina: i dettagli
08.06.2026 15:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Roberto Mancini è sempre più vicino a essere, di nuovo, il ct della Nazionale. Sembra infatti essere lui, più che Antonio Conte, in pole per ricoprire il ruolo di commissario tecnico degli Azzurri.
L’eventuale arrivo dell’attuale allenatore dell’Al-Sadd sarebbe però legato alla nomina di Giovanni Malagò alla presidenza della Figc.
Per lui, che ha già ricoperto il ruolo di Ct dal luglio del 2018 all'agosto del 2023, è pronto un contratto quadriennale a due milioni di euro annui fino al 30 giugno 2030.
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