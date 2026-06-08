Danimarca, Eriksen rompe il silenzio: "Sto bene, ora penso a guarire"

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Christian Eriksen rompe il silenzio e rassicura tutti sulle sue condizioni dopo il malore accusato ieri sera durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina. Con un post sui social, pubblicato poco fa, il calciatore ha rassicurato tutti sulle sue condizioni: "Voglio far sapere a tutti che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Desidero rassicurare tutti: questa situazione è stata diversa rispetto a quella del 2021".

Poi, ringraziando i medici, ha aggiunto: "Mi sento bene e la convalescenza è già cominciata. Grazie alla loro competenza, il mio defibrillatore ha fatto esattamente ciò per cui è stato progettato: proteggermi nel momento del bisogno. Adesso penso a guarire, a trascorrere del tempo con i miei cari, a godermi le vacanze e a giocare a calcio con i miei figli".

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