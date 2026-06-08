Ex Lazio | Nesta è il nuovo allenatore dell'Avellino: l'annuncio ufficiale
08.06.2026 20:00 di Christian Gugliotta
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Adesso è ufficiale: Alessandro Nesta è il nuovo allenatore dell'Avellino. Nuova avventura in panchina per l'ex difensore della Lazio, fermo da un anno dopo l'esperienza al Monza. Di seguito l'annuncio del club campano:
"L’Us Avellino 1912 è lieta di comunicare di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra, per la stagione 2026/2027, a mister Alessandro Nesta".
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Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.