Alla scoperta di Bjerkebo: il talento svedese seguito dalla Lazio

In un calciomercato in cui la Lazio sarà obbligata a operare a saldo zero e a fare investimenti mirati, la ricerca di giovani promesse ancora lontane dai riflettori del calcio europeo può rappresentare una strategia vincente. Tra i talenti monitorati dal club biancoceleste, ce n'è uno quasi sconosciuto, che in Svezia sta continuando a stupire. Si tratta di Isak Bjerkebo, esterno sinistro di proprietà del Sirius.

CARRIERA - Classe 2003, Bjerkebo cresce nel settore giovanile del Malmo, per poi muovere i primi passi da professionista nel Kalmar. Dopo una parentesi con lo Skovde, nel 2024 passa al Varberg, dove disputa un'annata da protagonista nella seconda serie svedese. Nel 2025 torna in massima divisione firmando con il Sirius, con il quale arriva la consacrazione. Nelle 10 presenze accumulate nella stagione in corso ha totalizzato ben 9 reti e due assist, risultando fin qui il miglior marcatore del campionato.

CARATTERISTICHE - Bjerkebo gioca principalmente come esterno sulla corsia di sinistra, dalla quale può rientrare sul suo destro per provare la conclusione. Alto 172 centimetri, fa della agilità e della corsa i suoi punti di forza, utili per tentare a più riprese il dribbling sull'avversario.

CONCORRENZA - Le ottime prestazioni di questa stagione, hanno attirato su Bjerkebo le attenzioni della Lazio, ma non solo. Sulle tracce del ragazzo ci sono anche Parma e Fiorentina, che ne stanno monitorando la crescita. Secondo Transfermarkt.it, il suo valore è di 800mila euro, e la sensazione è che basti uno sforzo economico ridotto per assicurarselo.