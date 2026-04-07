GOSSIP | Armando Izzo e Raffaella Fico: storia al capolinea? Lui...
07.04.2026 12:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sembra essere giunta al capolinea la storia d’amore tra Raffaela Fico e il calciatore Armando Izzo. Come riportato da Gabriele Parpiglia sembra che il calciatore del Monza abbia deciso di chiudere la relazione prima di Pasqua e che, in parallelo, stia provando a ricucire il rapporto con l’ex moglie. La Fico avrebbe già lasciato l’abitazione del compagno... <<< RAFFAELLA FICO E ARMANDO IZZO >>>
autore
Jessica Reatini
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