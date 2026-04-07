Sarri e un problema da risolvere: la Lazio non rimonta. Ecco il dato

RASSEGNA STAMPA - Rimonte da soli tre punti. Come riportato da Il Corriere della Sera, la Lazio fatica a ribaltare il risultato una volta che è in svantaggio nel punteggio. In 12 occasioni quest'anno, infatti, è riuscita a ottenere solo tre pareggi, contro Torino e Fiorentina (entrambe su rigore) e nell'ultima contro il Parma, grazie al gol di Noslin.

Il problema del gol è ancora più evidente quando gli avversari passano in vantaggio. E in Serie A solo Cremonese e Lecce hanno conquistato meno punti in rimonta dei biancocelesti. È una questione che con Sarri in panchina si è già verificata nella stagione 2022/23 (4 punti guadagnati in 8 occasioni) e 2023/24 (3 punti su 13 gare). Il dato totale è di 10 punti conquistati su 99 nelle ultime 33 partite con il Comandante.

Per il finale di stagione sarà importante ribaltare questo trend. La differenza con la scorsa stagione è già piuttosto evidente: con Baroni, la Lazio ha conquistato 12 punti da situazioni di svantaggio (2 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte).