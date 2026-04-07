Lazio, attesa per il rientro di Patric: le ultime verso la Fiorentina
07.04.2026 09:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Tanti giocatori da valutare. Le assenze contro il Parma erano diverse, Sarri aveva a disposizione pochissimi difensori e centrocampisti. Ora, contro la Fiorentina, dovrebbe riavere a disposizione qualcuno. Il primo potrebbe essere Patric: come raccontato da Il Corriere dello Sport, infatti, c'è grande fiducia per il suo rientro proprio al Franchi.
Lo spagnolo ha saltato la gara di sabato all'Olimpico per un problema a un dito del piede operato in passato. Per questo ha giocato Cataldi in regia, appena tornato da una distrazione al polpaccio sinistro. Ritrovato il titolare, Sarri adesso aspetta il suo rincalzo, che tanto bene aveva figurato nelle scorse partite. A Firenze potrebbero rivedersi entrambi.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.