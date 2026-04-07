Lazio, rebus in porta a fine stagione: il futuro di Motta, Provedel e Mandas

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RASSEGNA STAMPA - Edoardo Motta si sta prendendo la Lazio. Da alternativa a protagonista nel giro di poco, ha trasformato una situazione di emergenza in un'occasione anche per il futuro. Arrivato dalla Serie B a gennaio, si è ritrovato titolare per necessità dopo l’infortunio di Provedel: da lì le sue risposte in campo sono state di personalità e precisione.

Fin qui ha collezionato quattro presenze in Serie A e, in due occasioni (contro Milan e Bologna) ha mantenuto la porta inviolata, dimostrando solidità e concentrazione. Uno dei momenti più alti però è sicuramente il rigore parato a Orsolini al Dall’Ara, ma anche nell’ultima sfida contro il Parma all'Olimpico ha lasciato il segno: decisiva la parata su Valeri nel finale del primo tempo. Con lui in campo la Lazio è imbattuta (3 vittorie e un pareggio).



Come riporta il Corriere dello Sport, se fino a poche settimane fa Motta era una soluzione temporanea, oggi non è più così impensabile immaginarlo anche nel progetto della prossima stagione. Provedel resta in teoria il riferimento, ma il suo contratto scade nel 2027 e, sul fronte rinnovo, non ci sono stati passi concreti negli ultimi mesi. Dall’altra parte c’è Mandas, attualmente in prestito al Bournemouth con cui non ha ancora giocato, e l’obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League appare fuori portata.

