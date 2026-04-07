Lazio, troppi pareggi: il dato che certifica il podio in Europa
07.04.2026 11:30 di Mauro Rossi
RASSEGNA STAMPA - Tutte le difficoltà offensive della Lazio e, allo stesso tempo, la solidità difensiva della squadra di Sarri si rispecchiano nell’emblematico dato sui pareggi stagionali della squadra biancoceleste. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, tra Coppa Italia e Serie A la Lazio ha portato a casa 13 pareggi stagionali, un dato che vale la vetta in Italia al pari del Pisa. Un numero significativo però anche in Europa dove, considerando i top cinque campionati europei, la squadra biancoceleste si trova al terzo posto dietro al Leeds, fermo a 14, e al Bournemouth arrivato a 16.