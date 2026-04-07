Calciomercato Lazio | Noslin rischia: poteva andare via a gennaio, ora...

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RASSEGNA STAMPA - Tijjani Noslin è un grande tema di mercato della Lazio. La società rifletterà su di lui in estate, quando dovrà decidere tra allenatore e giocatori da tenere o mandare via. L'olandese è nel mezzo, finito in passato anche in un botta e risposta a distanza tra Lotito e Sarri: "Noslin? Mi hanno offerto 20 milioni, mi hanno detto che non bisognava venderlo", aveva detto il presidente.

"Lotito dice che il mercato lo fa lui e sono io che blocco le cessioni? Non so nulla", aveva risposto il tecnico. In realtà Noslin ha seriamente rischiato di lasciare la Capitale a gennaio: come riportato da Il Corriere dello Sport, c'era un'offerta del Monaco in prestito, ma la Lazio voleva il riscatto. Se ne riparlerà solo a fine stagione, quando sarà il tempo di nuove valutazioni sulla rosa.