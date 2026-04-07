Lazio, Zaccagni ci prova per l'Atalanta: il punto sulle sue condizioni
RASSEGNA STAMPA - Quindici giorni per tornare a disposizione. Zaccagni ha messo l'Atalanta nel mirino: farà di tutto per rientrare nella semifinale di ritorno di Coppa Italia del 22 aprile. È fermo da dopo la gara contro il Milan per una "lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra", ma ora è in miglioramento.
Come riportato da Il Corriere dello Sport, il capitano della Lazio sta riuscendo ad accorciare i tempi di recupero, visto che solo pochi giorni fa sembrava non potesse farcela per Bergamo. Invece sta bruciando le tappe e alla fine potrebbe anche rientrare in tempo. Sarri incrocia le dita e spera di riaverlo anche prima: "Zaccagni? Per l'Atalanta dovrebbe esserci, spero di recuperarlo già qualche partita prima per averlo non solo clinicamente guarito, ma anche in una buona condizione fisica", ha detto il tecnico dopo il Parma.