Lazio, Sarri gestisce Gila: rischia per Fiorentina e Napoli, ma con l'Atalanta...
RASSEGNA STAMPA - Quindici giorni di gestione. Gila è rimasto totalmente a riposo la scorsa settimana, saltando la gara contro il Parma. Ora non è escluso che possa fare lo stesso anche per le sfide contro Fiorentina e Napoli. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il centrale della Lazio è alle prese con un'infiammazione del tendine rotuleo del ginocchio sinistro: a Bologna era stato costretto a uscire nel primo tempo.
Adesso le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente: potrebbe seriamente restare a riposo nelle prossime due partite di campionato per tornare al meglio in Coppa Italia. L'obiettivo principale, infatti, è quello di averlo a disposizione il 22 aprile contro l'Atalanta nella semifinale di ritorno. Per questo potrebbe essere sacrificato prima per rientrare a tutti gli effetti dopo.