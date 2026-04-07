Lazio, l’attacco spara a salve: solo cinque club in Serie A hanno fatto peggio
07.04.2026 10:45 di Mauro Rossi
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RASSEGNA STAMPA - Non ci sono i gol di esterni e centrocampisti a compensare la carenza sotto porta dei centravanti in casa Lazio. Tutte le difficoltà offensive della squadra biancoceleste si ritrovano poi nei dati stagionali, che raccontano di un attacco in estrema sofferenza. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, infatti, le 32 reti segnate in 31 giornate lasciano la squadra di Sarri con il sesto peggior attaccato della Serie A insieme al Cagliari. Peggio hanno fatto solo Lecce (21), Verona (22), Parma (22), Pisa (23) e Cremonese (26).