Milan, Allegri torna sulla Lazio: "Era bello poter pensare allo scudetto..."

07.04.2026 12:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Milan, Allegri torna sulla Lazio: "Era bello poter pensare allo scudetto..."

Il Milan è uscito sconfitto dalla gara contro il Napoli. Decisivo il gol di Politano, che ha rilanciato e avvicinato gli azzurri al primo posto, attualmente occupato dall’Inter. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato della corsa scudetto tornando anche sulla sconfitta contro la Lazio.

Di seguito le sue parole: "Era bello poter pensare di lottare per lo scudetto, però poi se perdi in casa contro il Parma e a Roma contro la Lazio nel momento decisivo... Magari altre non meritavamo di vincerle e le abbiamo vinte. Il calcio è bello per questo, abbiamo 63 punti e questi ci meritiamo. Bisogna rimanere sereni, ci sono momenti di difficoltà, c'è ancora da lavorare, abbiamo punti di vantaggio sulla zona Champions, ci sono 7 partite e bisogna fare un tot di punti per rimanere nelle prime quattro".

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.