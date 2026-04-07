Jankto e la lite furiosa tra Keita e Ranieri: "Pezzo di me**a"
Jakub Jankto è in fiume in piena. L’ex calciatore da tempo ha deciso di affidare ai social alcuni retroscena di quando giocava e, da ultimo, ha raccontato di un litigio tra Claudio Ranieri e Keita Balde, ai tempi della Sampdoria.
La gara di riferimento è quella giocata dalla Samp contro il Crotone nell’aprile del 2021 vinta dai blucerchiati di misura. Eppure alla fine della gara, entrando nello spogliatoio, tra Keita e Ranieri volavano parole grosse.
“Pezzo di me**a, mi devi far giocare di più”, queste le parole dell’attaccante che aveva invitato anche l'allenatore a "seguirlo fuori" prima che i compagni placassero gli animi nello spogliatoio.
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