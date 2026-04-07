Giudice Sportivo | Lazio, primo giallo per Noslin: la scelta dopo il Parma
07.04.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Una sola ammonizione per la Lazio nell'ultima gara contro il Parma. Come si legge nel comunicato del Giudice Sportivo per la trentunesima giornata di campionato, Tijjani Noslin ha ricevuto il primo giallo della sua stagione. Di seguito il testo.
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
NOSLIN Tijjani (Lazio)
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.