Portanova: "Per lo scudetto della Lazio baratterei tutto. Parlai con Tare e..."

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© foto di Federico De Luca

Daniele Portanova, grande tifoso della Lazio ed ex difensore di Genoa, Napoli e Bologna tra le altre, ha parlato ai microfoni di DoppioPasso Podcast della sua carriera, a partire dagli inizi nelle giovanili della Roma. Di seguito le sue parole: “La Roma è stata un capitolo importante della mia carriera, anche se sono laziale. A livello di settore giovanile ha sempre primeggiato, pure ai miei tempi. Vincevamo sempre tutto o quasi. La Roma mi ha formato tatticamente, mi ha fatto capire com’era il mondo del calcio”

“C’è stato un momento della mia carriera che potevo andare alla Lazio. Quando ho chiuso con il Genoa, ho rilasciato un’intervista dicendo: ‘Io alla Lazio andrei pure gratis’. Quella frase lì ha portato i tifosi biancocelesti a spingere per il mio arrivo. Io ero un giocatore di grande personalità nello spogliatoio, figuriamoci quello che avrei fatto indossando la maglia della squadra che tifo. La paura del diesse Tare allora era proprio questa, me l’ha spiegato in termini calcistici, io ho accettato e lo apprezzo”.

“Per lo Scudetto della Lazio baratterei tutto. Un conto è la carriera, un altro è il cuore da quando sei bambino. La Lazio è un qualcosa con cui ci nasci, non muore come le altre squadre con cui ho giocato”.