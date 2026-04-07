Italia, Ulivieri: "Conte come ct? Bello che si sia fatto avanti"
07.04.2026 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Ai microfoni dell’Adnkronos il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, ha commentato quanto detto dall’allenatore del Napoli Antonio Conte in merito a un possibile ritorno sulla panchina della Nazionale.
“Il casting non si è chiuso, prima deve cominciare la campagna elettorale per il nuovo presidente della Figc”.
“Ora mi pare prematuro parlarne però che si sia fatto avanti così mi sembra un bel gesto: una bella cosa, ecco. Quando era ct ha fatto bene, quindi mi fa piacere”.
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Jessica Reatini
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