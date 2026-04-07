Open Var | Lazio - Parma, Tonolini: "Pellegrino, la spinta su Tavare e il rigore..."
Nell'ultimo episodio di Open Var, l'ex arbitro Mauro Tonolini ha spiegato la scelta della Sala Var e dell'arbitro Marcenaro di non assegnare il calcio di rigore al Parma nella gara contro la Lazio. Il motivo è legato al fuorigioco di Pellegrino, impattante e precedente al fallo di mano di Nuno Tavares in area. Di seguito le sue parole.
“Viene rivelata la posizione marginale di fuorigioco di Pellegrino, che non tocca mai il pallone ma impatta su Nuno Tavares. C’è addirittura un contatto, la posizione è punibile. L’analisi è stata fatta correttamente, svolta in maniera cronologica fino a all’intervento di mano. Non era facile da rilevare in campo, anche per la posizione dei giocatori. La spinta? Non è decisiva, il fallo di mano è punibile se non ci fosse stato il fuorigioco. Era da calcio di rigore".