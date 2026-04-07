Open Var | Lazio - Parma, fuorigioco di Pellegrino e mano di Tavares: il dialogo

Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Lotito...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA GERMANIA: "OCCHI SU UN TERZINO DESTRO IN SCADENZA" CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio scandaglia il mercato, soprattutto quello dei giocatori in scadenza. A Formello si sono già assicurati la firma di Pedraza del Villarreal, che arriverà a giugno a parametro zero. Ora nel mirino ci sarebbe anche un altro... CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio scandaglia il mercato, soprattutto quello dei giocatori in scadenza. A Formello si sono già assicurati la firma di Pedraza del Villarreal, che arriverà a giugno a parametro zero. Ora nel mirino ci sarebbe anche un altro...