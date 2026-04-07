Lazio, Sarzanini: "Sarri vuole restare. Maldini? Questo esperimento..."

Enrico Sarzanini è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il rendimento di Maldini nel ruolo di falso nueve. Il giornalista di fede biancoceleste, però, si è espresso anche sul futuro di Sarri nella Lazio.

MALDINI FALSO NUEVE - "Il falso nove è quell'attaccante di ruolo che non è un attaccante, ma gioca in quel ruolo e segna come un attaccante. Io non mi aspettavo la conferma di Maldini contro il Parma. Immaginavo un'altra Lazio con un attaccante di ruolo e Maldini esterno. Avrei abbandonato questo tipo di esperimento, Sarri avrà le sue idee, ma non mi sembra che stiano arrivando delle risposte. Non credo che Sarri schieri Maldini in quel ruolo per dispetto, lo fa perché è una sua convinzione, ma dietro questa scelta c'è un messaggio alla società: l'attaccante che mi avete preso non è idoneo e quindi trovo un'alternativa".

IL FUTURO DI SARRI - "Io credo che Sarri voglia restare. L'ha presa come una sfida personale e quello che stanno facendo i tifosi nei suoi confronti peserà molto nella sua scelta di restare alla Lazio. Non penso che Sarri dopo aver dichiarato amore alla Lazio se la senta di abbandonarla. Credo che voglia proseguire con la sfida. Quale allenatore si prenderebbe la briga di allenare la Lazio? Qualcuno rischierebbe di bruciarsi".