Roma, i Friedkin irritati dopo il ko contro l'Inter: tutti in discussione

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Il 5-2 subito per mano dell’Inter promette di lasciare strascichi in casa Roma. Un tonfo che ha fatto rumore quello dei giallorossi e che ha irritato e non poco la presidenza.

Come riporta il Corriere dello Sport Dan e Ryan Friedkin hanno avuto una reazione immediata e hanno già fatto capire quali saranno le prossime mosse future: in estate ci sarà una vera e propria rivoluzione e neanche i big a questo punto hanno la certezza della permanenza.

A fine stagione Massara e Gasperini si siederanno al tavolo con la proprietà e, in base a come si concluderà il campionato, verranno operate le scelte.

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