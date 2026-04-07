Lazio, Sabatini duro con Maldini: "Non è un giocatore di livello! E Sarri..."

Sandro Sabatini ha commentato il pareggio tra Lazio e Parma di sabato scorso. Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha detto la sua sul match prima di analizzare le prestazioni di Maldini e il suo utilizzo nel ruolo di falso nueve.

LAZIO-PARMA - "Il pareggio mi dice che non è facile mantenere concentrazione e attenzione quando hai come unico obiettivo la Coppa Italia e il derby alla penultima giornata. Dalla Lazio non mi aspettavo ne di più, ne di meno. Mi ricordo veramente poche partite belle della Lazio. La squadra è pratica e solida, il livello è superiore al Parma, ma quello che si è visto sabato sera è molto noioso. A Bergamo mi aspetto una Lazio diversa".

MALDINI - "Un conto sono le aspettative e un conto sono i dati oggettivi. La mia opinione è che Maldini non fosse un giocatore di alto livello e che non fosse una seconda punta. Poi ero rimasto abbagliato dalle prove contro Juve e Atalanta. Man mano che lo vedo torno all'idea originaria. Maldini non è un giocatore di alto livello. Finisco con l'opinione e guardo i numeri e ci dicono che ci sono grandi 0 in tutte le caselle. Se lo vedi ti dà l'impressione che c'è qualcosa di particolare, ma non puoi aspettare in eterno che si verifichi l'impressione".

LA PANCHINA DI RATKOV - "Mi sembra il risultato di mancanza di feeling tra Sarri e la società. Non ne deve fare, però, le spese un giocatore del 2003 pagato quei soldi. Mi sembra più che paradossale".