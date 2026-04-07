Lazio, Sabatini duro con Maldini: "Non è un giocatore di livello! E Sarri..."

07.04.2026 15:30 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Sabatini duro con Maldini: "Non è un giocatore di livello! E Sarri..."

Sandro Sabatini ha commentato il pareggio tra Lazio e Parma di sabato scorso. Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha detto la sua sul match prima di analizzare le prestazioni di Maldini e il suo utilizzo nel ruolo di falso nueve. 

LAZIO-PARMA - "Il pareggio mi dice che non è facile mantenere concentrazione e attenzione quando hai come unico obiettivo la Coppa Italia e il derby alla penultima giornata. Dalla Lazio non mi aspettavo ne di più, ne di meno. Mi ricordo veramente poche partite belle della Lazio. La squadra è pratica e solida, il livello è superiore al Parma, ma quello che si è visto sabato sera è molto noioso. A Bergamo mi aspetto una Lazio diversa". 

MALDINI "Un conto sono le aspettative e un conto sono i dati oggettivi. La mia opinione è che Maldini non fosse un giocatore di alto livello e che non fosse una seconda punta. Poi ero rimasto abbagliato dalle prove contro Juve e Atalanta. Man mano che lo vedo torno all'idea originaria. Maldini non è un giocatore di alto livello. Finisco con l'opinione e guardo i numeri e ci dicono che ci sono grandi 0 in tutte le caselle. Se lo vedi ti dà l'impressione che c'è qualcosa di particolare, ma non puoi aspettare in eterno che si verifichi l'impressione". 

LA PANCHINA DI RATKOV "Mi sembra il risultato di mancanza di feeling tra Sarri e la società. Non ne deve fare, però, le spese un giocatore del 2003 pagato quei soldi. Mi sembra più che paradossale". 

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.