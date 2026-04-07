Champions League, al via i quarti di finale: ecco le prime due partite
07.04.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Iniziano i quarti di finale di Champions League. Ad aprire il nuovo turno saranno le gare d'andata di Real Madrid - Bayern Monaco e Sporting Lisbona - Arsenal, tutte in campo questa sera in contemporanea alle ore 21. Dopo di che domani toccherà a Barcellona - Atletico Madrid e a PSG - Liverpool. Di seguito il programma.
Real Madrid - Bayern Monaco, ore 21;
Sporting Lisbona - Arsenal, ore 21.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.