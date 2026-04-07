Giallo in Brasile, un giocatore del San Paolo è scomparso: i dettagli

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Il mondo del calcio brasiliano si trova al centro di uno scandalo a causa di Robert Arboleda, giocatore del San Paolo, che ha lasciato il club senza permesso dopo aver manifestato apertamente il suo malcontento nei confronti della società per il mancato trasferimento a gennaio.

Il difensore, riporta l'ANSA, è tornato in Ecuador - suo paese natale - in segno di protesta. La società brasiliana non è riuscita a contattarlo e, stando a quanto riporta il sito Lance!, neanche il suo agente saprebbe dove si trova. La situazione sarebbe precipitata quando sabato scorso Arboleda non si è presentato al ritiro pre partita contro il Cruzeiro.

L'allenatore, Roger Machado, è stato interrogato sulla vicenda in conferenza stampa e ha spiegato: "È stato convocato, non si è presentato ed è stato escluso. A quel punto, abbiamo segnalato la questione alla dirigenza. Eravamo preoccupati, ovviamente. Non sapendo cosa fosse successo, eravamo in apprensione".

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