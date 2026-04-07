Italia, Braglia: "Conte o Allegri? Vi dico la mia preferenza e perché"
Nel pomeriggio, ai microfoni di TMW, è intervenuto Simone Braglia per commentare alcuni temi caldi di giornata relativi all'ultimo turno di Serie A disputato e non solo. Al centro dei dibattiti c'è sempre la Nazionale, dopo la disfatta con la Bosnia che ha portato alle dimissioni di Gattuso, Gravina e Buffon.
A proposito del prossimo ct, l'ex portiere, ha espresso la sua preferenza su chi, tra i nomi circolati finora, è quello più adatto per ricoprire l'incarico: "Conte, perché comunque è più leader, più carismatico rispetto ad Allegri. Però mi stuzzicherebbe anche a me una persona diversa dal solito giro che c'è. Ci vuole un cambio radicale, se andasse via dal Brasile vedrei bene Ancelotti".
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