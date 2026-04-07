Fiorentina, il Crystal Palace e poi la Lazio: Vanoli recupera pezzi

07.04.2026 19:30 di  Elena Bravetti  Twitter:    vedi letture
Fonte: TuttoMercatoWeb.com
Fiorentina, il Crystal Palace e poi la Lazio: Vanoli recupera pezzi
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© foto di Federico De Luca 2026

Arrivano buone notizie per la Fiorentina, reduce dal successo in trasferta sul campo dell'Hellas Verona e attesa a Londra giovedì dall'andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace.

Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, infatti, Rolando Mandragora ha smaltito il problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane ed è tornato ad allenarsi in gruppo già dal pomeriggio di ieri. Aumentano quindi le possibilità che il classe ‘97 torni tra i convocati della Fiorentina.

Ci sono buone chance per rivedere tra i convocati e potenzialmente in campo anche i titolari della fascia destra, ovvero Dodò e Parisi (assenti a Verona). Sul primo - si legge su Firenzeviola.it - la fiducia è alta sia per qualche indizio social da parte del club, sia per le parole del tecnico che aveva parlato di "prudenza" per evitare ricadute ma con ampio margine di recupero per la Conference. Meno certa la situazione dell'esterno mancino, che però sembrava, come il collega, essere sulla via del ritorno in campo, ma anche oggi ha lavorato a parte.

Elena Bravetti
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Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.